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Трамп отказался принять ключевое требование Путина по Украине: где должны остаться ВСУ

NYT пишет о том, что американские переговорщики не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон отказался брать во внимание требование российского диктатора Владимира Путина о выводе украинских защитников с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на то, что Кремль внес четыре украинские области в свою Конституцию. Об этом сообщил источник издания The New York Times. 

Трамп отказался принять ключевое требование Путина по Украине: где должны остаться ВСУ

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что один из участников переговоров на условиях анонимности назвал требование России "необоснованным и невыполнимым". По его словам, США такое требование Кремля "поддерживать не будут".

В частной беседе американские переговорщики заверили официальный Киев, что намерены добиваться территориального обмена, но не могут гарантировать согласия Кремля по этому вопросу.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме. Такое заявление сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

В то же время в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких деталей разговора двух лидеров. По данным Банковой, встреча длилась 15 минут. 

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство сейчас думают, что самая большая проблема американского предложения о мире – это вопрос юридического признания Крыма как российской территории самими американцами. Это действительно неприятно. Однако это больше символический шаг. Ключевая проблема – снятие всех санкций, то есть даже тех, которые по словам россиян не работают, но снятия которых они упорно выторгуют. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.




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Источник: https://www.nytimes.com/
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