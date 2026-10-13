Трамп окончательно выстрелил себе в ногу: президенту США указали страшную ошибку в Украине

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Клименко Елена
Политика президента США Дональда Трампа по поводу войны России против Украины может иметь последствия, противоположные ожиданиям Вашингтона. Попытки давить на Киев не обязательно ослабят позиции Владимира Зеленского, а решения по российской нефти могут не принести американскому лидеру ожидаемые экономические и политические дивиденды. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя действия американской администрации.
Фото: из открытых источников
По убеждению эксперта, ослабление ограничений в отношении российской нефти вызывает сомнения в целесообразности такого шага. Саакян считает, что он не обязательно поможет снизить цены на топливо в США, но может создать дополнительные политические проблемы для Трампа как внутри страны, так и в отношениях с союзниками.
"Трамп, по-моему, сделал одну из самых больших ошибок своего президентства сейчас. Такой шаг — какие последствия он имеет? Опустит ли это цены на нефть, дизель в Штатах? Нет, не опустит. То есть, он может сделать политический шаг, который не даст ожидаемого экономического результата, но в то же время вызовет новые противоречия и вопросы к его решениям", — заявил Саакян.
Политолог также обратил внимание на риторику американского президента по поводу украинского руководства. По его оценке, публичные призывы к смене власти в Украине могут принести результат, противоположный тому, на который рассчитывают в Вашингтоне. Внешнее давление способно усилить солидарность украинцев вокруг действующего президента.
"Для Украины он рассказывает о том, что Украине нужно сменить президента, чем самим он поднимает рейтинг объединения вокруг президента Зеленского. Это, ну, я не знаю, мне кажется, что Трампа можно уже назвать персональным политтехнологом Зеленского, потому что столько раз и на столько баллов повышение рейтинга Зеленского не давал никто. То есть, такая риторика может работать не на послабление, а, наоборот, на консолидацию общества вокруг украинского лидера", — сказал политолог.
Портал "Комментарии" уже писал, что результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут ограничить возможности президента Дональда Трампа влиять на политику в отношении Украины и России. В то же время, даже вероятная потеря республиканцами контроля над одной или обеими палатами американского парламента не будет означать автоматического увеличения военной помощи Киеву. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.