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Трамп остаточно вистрелив собі у ногу: президенту США вказали на страшну помилку в Україні

На думку експерта, американський президент ризикує не досягти поставлених цілей, а його заяви про необхідність зміни влади в Україні можуть мати протилежний політичний ефект

13 жовтня 2026, 11:25
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Клименко Елена








Політика президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України може мати наслідки, протилежні очікуванням Вашингтона. Спроби тиснути на Київ не обов’язково послаблять позиції Володимира Зеленського, а рішення щодо російської нафти можуть не принести американському лідеру очікуваних економічних і політичних дивідендів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи дії американської адміністрації.

Трамп остаточно вистрелив собі у ногу: президенту США вказали на страшну помилку в Україні

Фото: з відкритих джерел

На переконання експерта, послаблення обмежень щодо російської нафти викликає сумніви щодо доцільності такого кроку. Саакян вважає, що він не обов’язково допоможе знизити ціни на пальне у США, натомість може створити додаткові політичні проблеми для Трампа як усередині країни, так і у відносинах із союзниками.

"Трамп, як на мене, зробив одну з найбільших помилок свого президентства зараз. Бо такий крок — які наслідки він має? Чи опустить це ціни на нафту, на дизель у Штатах? Ні, не опустить. Тобто він може зробити політичний крок, який не дасть очікуваного економічного результату, але водночас викличе нові суперечності й запитання до його рішень", — заявив Саакян. 

Політолог також звернув увагу на риторику американського президента щодо українського керівництва. За його оцінкою, публічні заклики до зміни влади в Україні можуть дати результат, протилежний тому, на який розраховують у Вашингтоні. Зовнішній тиск здатен посилити солідарність українців навколо чинного президента. 

"Для України він розповідає про те, що Україні треба змінити президента, чим самим він піднімає рейтинг згуртування навколо президента Зеленського. Це, ну, я не знаю, мені здається, що Трампа можна вже назвати персональним політтехнологом Зеленського, бо стільки разів і на стільки балів підняття рейтингу Зеленського не давав ніхто. Тобто така риторика може працювати не на послаблення, а, навпаки, на консолідацію суспільства навколо українського лідера", — сказав політолог. 

Портал "Коментарі" вже писав, що результати проміжних виборів до Конгресу США можуть обмежити можливості президента Дональда Трампа впливати на політику щодо України та Росії. Водночас навіть імовірна втрата республіканцями контролю над однією чи обома палатами американського парламенту не означатиме автоматичного збільшення військової допомоги Києву. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kFU7aHRb7ZI
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