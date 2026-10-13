"Нам не відкриють склади зі зброєю": експерт зробив жорстку заяву про провал України щодо Трампа



















Результати проміжних виборів до Конгресу США можуть обмежити можливості президента Дональда Трампа впливати на політику щодо України та Росії. Водночас навіть імовірна втрата республіканцями контролю над однією чи обома палатами американського парламенту не означатиме автоматичного збільшення військової допомоги Києву. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

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За оцінкою експерта, зміна балансу сил у Конгресі може ускладнити просування рішень, які суперечать інтересам України, а також обмежити можливості Білого дому тиснути на Київ. Однак українській владі не варто сприймати вибори як гарантію швидких позитивних змін. Навіть за ослаблення політичних позицій Трампа доведеться й надалі працювати з Вашингтоном і розвивати співпрацю з європейськими союзниками.

"З Трампом ми знаходимося, на мою думку, в ситуації, коли треба швидко бігти, щоб стояти на місці. Тобто ми постійно маємо докладати зусиль, щоб просто не допустити погіршення ситуації для України. І це не означає, що після проміжних виборів усе автоматично зміниться на нашу користь", — пояснив Саакян.

Водночас Саакян застерігає від завищених очікувань щодо наслідків проміжних виборів. Навіть якщо позиції республіканців у Конгресі ослабнуть, це саме собою не гарантуватиме перегляду американської політики щодо постачання озброєння Україні. Зміни можуть стосуватися передусім здатності Трампа ухвалювати та просувати окремі рішення.

"Зміни, які можуть відбутися, вони не в тому, що в нас післязавтра нам відкриють склади зі зброєю. Не варто очікувати, що результати виборів одразу розв’яжуть усі проблеми України. Йдеться радше про можливе обмеження політичних можливостей Трампа, а не про автоматичну зміну курсу Вашингтону", — наголосив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що запропоноване за участю президента США Дональда Трампа енергетичне перемир'я може виявитися нерівноцінним для України та Росії, якщо його умови обмежуватимуть дії лише однієї сторони. Політолог Олег Саакян звернув увагу на суперечності в підході до припинення ударів по енергетичних об'єктах і пояснив, чому така ініціатива не обов'язково гарантуватиме реальну деескалацію.