logo

BTC/USD

83048

ETH/USD

2565.53

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп окончательно пошел на циничный договор с Путиным: раскрыта серьезная опасность для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп окончательно пошел на циничный договор с Путиным: раскрыта серьезная опасность для Украины

Политический психолог считает, что за стремлением Трампа быстро завершить войну могут стоять не только дипломатические, но и экономические мотивы

8 октября 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Постоянные заявления Дональда Трампа о готовности быстро завершить войну России против Украины могут быть связаны не только с его стремлением продемонстрировать дипломатический успех. Политический психолог Лариса Волошина считает , что позицию президента США следует рассматривать также сквозь призму его политических и экономических интересов.

Трамп окончательно пошел на циничный договор с Путиным: раскрыта серьезная опасность для Украины

Фото: из открытых источников

По словам экспертки, Трамп неоднократно отмечал финансовую составляющую американской помощи Украине, в частности подчеркивая, что США продают вооружение. Параллельно появляются сигналы о возможных контактах между американским и российским бизнесом.

"Дональд Трамп сейчас пытается как-то решить вопрос с тем, что он хочет наладить личный бизнес с Путиным", — заявила Волошина.

По ее мнению, проблема состоит в том, что потенциальное ослабление санкций против России невозможно осуществить исключительно политическим решением. Для Вашингтона это также связано с законодательными ограничениями. Поэтому, как считает психологиня, Трампу может потребоваться договоренность, которая создала бы соответствующую политическую и юридическую основу для дальнейших экономических шагов.

"Трампу для того, чтобы делать бизнес с Путиным, нужно было заставить нас признать оккупированные российские территории российскими", — подчеркнула Волошина.

Таким образом, заявления о скором завершении войны могут рассматриваться как часть более широкой стратегии, направленной не только на прекращение боевых действий, но и на создание новой системы экономических отношений с Москвой.  

"Вашингтон заинтересован в договоренности, которая бы создала юридические и политические основания для дальнейших экономических шагов в отношении России", — отметила эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что дискуссии о том, на какие уступки Украине следует пойти ради завершения войны, не имеют смысла, если Россия не готова к реальным договоренностям. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FO4OOKDXyok
Теги:

Новости

Все новости