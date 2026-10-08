Трамп остаточно пішов на цинічний договір з Путіним: розкрито серйозну небезпеку для України



















Постійні заяви Дональда Трампа про готовність швидко завершити війну Росії проти України можуть бути пов’язані не лише з його прагненням продемонструвати дипломатичний успіх. Політична психологиня Лариса Волошина вважає, що позицію президента США варто розглядати також крізь призму його політичних та економічних інтересів.

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За словами експертки, Трамп неодноразово наголошував на фінансовій складовій американської допомоги Україні, зокрема підкреслюючи, що США продають озброєння. Паралельно з’являються сигнали про можливі контакти між американським та російським бізнесом.

"Дональд Трамп зараз намагається якимось чином вирішити питання з тим, що він хоче налагодити особистий бізнес з Путіним", — заявила Волошина.

На її думку, проблема полягає в тому, що потенційне послаблення санкцій проти Росії неможливо здійснити виключно політичним рішенням. Для Вашингтону це пов’язано також із законодавчими обмеженнями. Тому, як вважає психологиня, Трампу може бути потрібна домовленість, яка створила б відповідне політичне та юридичне підґрунтя для подальших економічних кроків.

"Трампу для того, щоб робити бізнес з Путіним, потрібно було змусити нас визнати окуповані російські території російськими", — наголосила Волошина.

Таким чином, заяви про швидке завершення війни можуть розглядатися як частина ширшої стратегії, спрямованої не лише на припинення бойових дій, а й на створення нової системи економічних відносин із Москвою.

"Вашингтон зацікавлений у домовленості, яка створила б юридичні та політичні підстави для подальших економічних кроків щодо Росії", — зазначила експертка.

Портал "Коментарі" вже писав, що дискусії про те, на які поступки Україні варто піти заради завершення війни, не мають сенсу, якщо Росія не готова до реальних домовленостей. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.