"Ніякого іншого плану не існує": журналіст розкрив два страшні сценарії кінця війни для Укаїни

Дискусії про те, на які поступки Україні варто піти заради завершення війни, не мають сенсу, якщо Росія не готова до реальних домовленостей. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.

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За його словами, українське суспільство постійно обговорює умови потенційного миру: відновлення територіальної цілісності, гарантії безпеки, можливий вступ до НАТО чи територіальні поступки. Водночас Портников наголошує, що головна проблема полягає не в українських умовах, а в позиції самої Росії.

"Ви що, правда не можете зрозуміти, що росіяни не збираються з нами розмовляти і домовлятися ні про що реальне – ну хіба що про те, що допоможе їм заробляти гроші під час війни?", – зазначив оглядач.

Портников вважає, що Москва використовує переговорні процеси насамперед як інструмент для дестабілізації України або затягування часу. На його думку, момент, коли з Росією можна було хоча б тимчасово домовитися про серйозні речі, вже минув.

Водночас політичний оглядач поставив під сумнів сам характер дискусій про можливі компроміси. Він припустив, що частина людей таким чином намагається психологічно повернутися до періоду, коли Росія ще створювала враження, що готова сприймати Україну як сторону переговорів.

На думку Портникова, фактично існують лише два можливих фінали нинішньої війни. Перший – виснаження Росії та зупинка бойових дій, що дасть Україні час підготуватися до можливого нового вторгнення. Другий – виснаження України, її зникнення як держави та приєднання окупованих територій до Російської Федерації.

"Ніякої реальності окрім цих двох фіналів більше не існує. І всі розмови про інше – або дурість, або демагогія", – наголосив Портников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що перспектив для дипломатичного врегулювання війни Росії проти України наразі немає, однак Сполучені Штати готові долучитися до можливого переговорного процесу.