Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке: первые детали

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обсудили войну России против Украины, возможные шаги по ее завершению и удары по энергетическим объектам.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Одной из ключевых тем переговоров стали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Трамп связывал атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия с ситуацией на топливном рынке, несмотря на то, что эти заявления неоднократно опровергались, и призвал не наносить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива.
Далее американский лидер заявил, что Зеленский и Путин заключат соглашение по окончании войны.
Зеленский со своей стороны отметил необходимость конкретных шагов для прекращения войны и усиления безопасности Украины.
Встреча Зеленского и Трампа перед камерами продолжалась около 7 минут. Далее оба президента провели переговоры за закрытыми дверями.