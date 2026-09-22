logo

BTC/USD

86602

ETH/USD

2754.07

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке: первые детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке: первые детали

Зеленский и Трамп провели встречу в Нью-Йорке. Президенты обсудили войну, удары по энергетике и мирные переговоры.

22 сентября 2026, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обсудили войну России против Украины, возможные шаги по ее завершению и удары по энергетическим объектам.

Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке: первые детали

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Одной из ключевых тем переговоров стали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Трамп связывал атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия с ситуацией на топливном рынке, несмотря на то, что эти заявления неоднократно опровергались, и призвал не наносить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива.

"Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива — цена значительно выросла. Мы поговорим об этом. Это, безусловно, очень серьезно ударило по России", — сказал Трамп.

Далее американский лидер заявил, что Зеленский и Путин заключат соглашение по окончании войны.

"Я думаю, что они заключат соглашение. Я не хочу говорить, о чем именно пойдет речь в этом соглашении. Украинцы, безусловно, очень хорошие воины. Они могут гордиться собой. И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась. Пора сделать это. Погибло много людей, и они не хотят, чтобы это продолжалось", — до этого.

Зеленский со своей стороны отметил необходимость конкретных шагов для прекращения войны и усиления безопасности Украины.

Встреча Зеленского и Трампа перед камерами продолжалась около 7 минут. Далее оба президента провели переговоры за закрытыми дверями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил свое послание Путину из трех слов по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/YVUadEVygWU
Теги:

Новости

Все новости