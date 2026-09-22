Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Стороны обсудили войну России против Украины, возможные шаги по ее завершению и удары по энергетическим объектам.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Одной из ключевых тем переговоров стали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Трамп связывал атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия с ситуацией на топливном рынке, несмотря на то, что эти заявления неоднократно опровергались, и призвал не наносить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива.

"Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива — цена значительно выросла. Мы поговорим об этом. Это, безусловно, очень серьезно ударило по России", — сказал Трамп.

Далее американский лидер заявил, что Зеленский и Путин заключат соглашение по окончании войны.

"Я думаю, что они заключат соглашение. Я не хочу говорить, о чем именно пойдет речь в этом соглашении. Украинцы, безусловно, очень хорошие воины. Они могут гордиться собой. И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась. Пора сделать это. Погибло много людей, и они не хотят, чтобы это продолжалось", — до этого.

Зеленский со своей стороны отметил необходимость конкретных шагов для прекращения войны и усиления безопасности Украины.

Встреча Зеленского и Трампа перед камерами продолжалась около 7 минут. Далее оба президента провели переговоры за закрытыми дверями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил свое послание Путину из трех слов по поводу войны в Украине.