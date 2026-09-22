Трамп озвучив своє послання Путіну з трьох слів щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп коротко відповів на запитання журналістів про те, що він хотів би сказати російському лідеру Володимиру Путіну щодо війни проти України. Його відповідь складалася лише з трьох слів.

Трамп закликав Путіна припини війну проти України

Репортер звернувся до Трампа 22 вересня у Нью-Йорку перед початком засідання Генеральної асамблеї ООН та запитав американського президента, що той хочете сказати Путіну?

"Settle the war", — коротко відповів Трампа.

Його послання до Путіна можна перекласти як "Припини війну", "Поклади край війні" або "Врегулюй війну". Таким чином, Трамп публічно закликав Москву завершити бойові дії проти України.

Заява американського президента прозвучала напередодні запланованих дипломатичних контактів у Нью-Йорку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше підтвердив, що зустріч Трампа з Володимиром Зеленським очікується 22 або 23 вересня. Він висловлював сподівання на прогрес, водночас визнавши, що російсько-українська війна залишається одним з найскладніших міжнародних конфліктів для врегулювання.

Сам Трамп під час виступу в ООН також заявив, що США працюють з керівництвом Росії та України над завершенням війни. За його словами, врегулювання може відбутися швидше, ніж багато хто очікує. Водночас американський президент не озвучив конкретних нових домовленостей щодо припинення бойових дій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва.

Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів, коли використає " пекельні санкції " проти Росії.