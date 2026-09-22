Трамп і Зеленський провели переговори у Нью-Йорку: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сторони обговорили війну Росії проти України, можливі кроки для її завершення та удари по енергетичних об’єктах.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Однією з ключових тем переговорів стали українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Трамп пов’язував атаки на російські нафтопереробні підприємства з ситуацією на паливному ринку, попри те, що ці заяви неодноразово спростовували, та закликав не завдавати ударів по об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального.

"Це також серйозно позначилося на ціні дизельного палива — ціна значно зросла. Ми поговоримо про це. Це, безперечно, дуже серйозно вдарило по Росії", — сказав Трамп.

Далі американський лідер заявив, що Зеленський та Путін укладуть угоду щодо закінчення війни.

"Я думаю, що вони укладуть угоду. Я не хочу говорити, про що саме йтиметься в цій угоді. Українці, безумовно, дуже хороші воїни. Вони можуть пишатися собою. І Путін, і Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася. Настав час зробити це. Загинуло багато людей, і вони не хочуть, щоб це тривало", — додав Трамп.

Зеленський зі свого боку наголосив на необхідності конкретних кроків для припинення війни та посилення безпеки України.

Зустріч Зеленського і Трампа перед камерами тривала близько 7 хвилин. Далі обидва президенти провели переговори за зачиненими дверима.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп озвучив своє послання Путіну з трьох слів щодо війни в Україні.