

















Президент США Дональд Трамп все чаще критикует Украину и обвиняет Владимира Зеленского в нежелании договариваться с Россией? Дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает , что объяснять поведение американского президента исключительно стремлением к миру было бы слишком упрощено. По его мнению, на решение Трампа влияют личные амбиции и интерес к коммерческим договоренностям.

Фото: портал "Комментарии"

Комментируя заявления президента США, Хара обратил внимание на его отношение к авторитарным лидерам и стремлением демонстрировать собственную способность договариваться с ними. Эксперт считает, что Трамп придает большое значение личному престижу, а также возможностям заключать соглашения, которые можно представить как собственный политический успех.

"Это человек настроения, импульсивный человек", — так дипломат охарактеризовал стиль принятия решений американского президента.

Еще более острую оценку Хара дал возможным экономическим мотивам Вашингтона в отношениях с Москвой. По его словам, российская сторона может пытаться использовать стремление Трампа к коммерческим договоренностям в собственных интересах.

"Он хотел бы продать Украину за какие-то большие деньги, которые ему предлагают в Российской Федерации", — заявил Хара, выражая собственную оценку мотивов американского президента.

Дипломат также раскритиковал идею закупки российского дизельного горючего, считая, что это не решит основные экономические проблемы США, но может способствовать ослаблению изоляции России. В то же время, он отметил, что давление на Белый дом может поступать от американских законодателей, общества и европейских партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский народ должен решать, кто будет занимать пост президента Украины, а Дональд Трамп не должен диктовать Киеву, как действовать. Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя призывы американского лидера к смене власти в Украине.