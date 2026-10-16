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Трамп хоче домовитися з Путіним за рахунок України: розкрито небезпечний план США

Дипломат пов’язує політику президента США з особистими амбіціями та прагненням до комерційних домовленостей, але наголошує на ролі Конгресу й європейських партнерів

16 жовтня 2026, 17:55
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп дедалі частіше критикує Україну та звинувачує Володимира Зеленського в небажанні домовлятися з Росією? Дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що пояснювати поведінку американського президента виключно прагненням до миру було б надто спрощено. На його думку, на рішення Трампа впливають особисті амбіції та інтерес до комерційних домовленостей.

Трамп хоче домовитися з Путіним за рахунок України: розкрито небезпечний план США

Фото: портал "Коментарі"

Коментуючи заяви президента США, Хара звернув увагу на його ставлення до авторитарних лідерів і прагнення демонструвати власну здатність домовлятися з ними. Експерт вважає, що Трамп надає великого значення особистому престижу, а також можливостям укладати угоди, які можна представити як власний політичний успіх. 

"Це людина настрою, імпульсивна людина", — так дипломат охарактеризував стиль ухвалення рішень американського президента.

Ще гострішу оцінку Хара дав можливим економічним мотивам Вашингтона у відносинах із Москвою. За його словами, російська сторона може намагатися використати прагнення Трампа до комерційних домовленостей у власних інтересах. 

"Він хотів би продати Україну за якісь там великі гроші, які йому пропонують у Російській Федерації", — заявив Хара, висловлюючи власну оцінку мотивів американського президента. 

Дипломат також розкритикував ідею закупівлі російського дизельного пального, вважаючи, що це не розв’яже основних економічних проблем США, але може сприяти послабленню ізоляції Росії. Водночас він наголосив, що тиск на Білий дім може надходити від американських законодавців, суспільства та європейських партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що український народ має вирішувати, хто обійматиме посаду президента України, а Дональд Трамп не повинен диктувати Києву, як діяти. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заклики американського лідера щодо зміни влади в Україні.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=LyuXU2LmGO0
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