Трамп готовит общий удар с Путиным по Украине: какое решение США станет окончательной катастрофой

В течение всей войны в Украине периодически возникают опасения, что великие государства могут найти компромисс между собой, не учитывая в полной мере интересы Киева. Особенно активно такие дискуссии загораются всякий раз, когда между Вашингтоном и Москвой появляются сигналы о возможности диалога или новых переговоров. Часть экспертов считает, что геополитические интересы США могут подтолкнуть американское руководство к поиску быстрых решений, даже если они не будут полностью совпадать с позицией Украины. Но действительно ли существует риск, что судьба Украины может стать предметом большого торга между сверхдержавами? Издание "Комментарии" узнало мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , определяющими будут не публичные заявления американского президента, а конкретные шаги его администрации. В частности, тревожным сигналом могло бы стать сокращение военной помощи и обмена разведданными с Украиной, ослабление санкций против России без прекращения ее агрессии или попытки принудить Киев к территориальным уступкам без надежных гарантий безопасности. В то же время, сообщения о возможных ограничениях поддержки еще не свидетельствуют, что соответствующие решения окончательно приняты.

Особую обеспокоенность вызывает перспектива договоренностей, при которых Украина будет вынуждена прекратить сопротивление, тогда как Москва не будет нести соразмерные обязательства. Если Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, получит ослабление экономических ограничений и время для восстановления военного потенциала, а Киев одновременно потеряет часть международной поддержки, результат может оказаться стратегически выгодным Путину. Дополнительным сигналом станет готовность Вашингтона идти на уступки Кремлю, не требуя реальных шагов по завершению войны.

Чат-бот Grok настаивает, что полная и официальная поддержка Владимира Путина со стороны Дональда Трампа остается маловероятной, хотя при определенных обстоятельствах Вашингтон может резко изменить политику в отношении Украины. Один из возможных сценариев – категорический отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в сочетании с решением Трампа, что поддержка Киева противоречит американским интересам. Речь идет, в частности, о внутриполитических расчетах, ценах на горючее и отношениях с другими государствами. В такой ситуации Белый дом может переложить ответственность за провал переговоров в Украине и рассмотреть ослабление санкций против России в обмен на экономические договоренности.

Еще одним фактором может стать предложение Путина о стратегическом сотрудничестве, например в вопросах Ирана, Северной Кореи или масштабных бизнес-проектов. Дополнительное давление на Киев возникнет, если ситуация на фронте ухудшится, а зависимость от американской помощи возрастет. Тогда Трамп теоретически может поставить украинские власти перед выбором между принятием условий Москвы и потерей поддержки США. Однако даже при таком развитии событий открыто становиться на сторону агрессора Трампа было бы невыгодно.

Чат-бот Copilot убежден, что если администрация Дональда Трампа увидит в договоренностях с Россией возможность достичь стратегических целей, она может рассматривать такой вариант как один из путей понижения международного напряжения. Именно поэтому идея масштабного компромисса между Вашингтоном и Москвой периодически возвращается в политическую повестку дня.

В то же время, чрезмерные уступки Кремлю могут иметь серьезные последствия для международной репутации США. Если Вашингтон согласится на условия, очевидно противоречащие интересам Украины, это способно усилить беспокойство среди американских союзников и поставить под сомнение надежность гарантий безопасности Соединенных Штатов. Впрочем, полностью исключать поиск компромисса не стоит: американская администрация может поддержать определенные уступки, если сочтет их путем прекращения боевых действий. Принципиальная разница состоит в том, станет ли такая договоренность взаимным шагом к продолжительному миру, потребует ли от Украины жертв ради политических и стратегических интересов других государств.

Таким образом, все три модели ИИ пришли к выводу, что риск того, что США и Россия будут искать взаимовыгодные решения, существует всегда, ведь большие государства руководствуются собственными интересами. Однако полноценная договоренность за счет Украины выглядит гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Киев остается самостоятельным участником процесса, а любые договоренности будут нуждаться в его участии и согласии. Скорее всего, предстоящие переговоры станут полем сложного поиска компромиссов, где каждая сторона будет пытаться защитить свои интересы, а не просто согласится на продиктованные внешне условия.

Портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа может прибегнуть к военной помощи и обмену разведывательными данными, чтобы заставить Украину сократить удары по российским объектам.