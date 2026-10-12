Трамп готує спільний удар з Путіним по Україні: яке рішення США стане остаточною катастрофою

Протягом усієї війни в Україні періодично виникають побоювання, що великі держави можуть знайти компроміс між собою, не врахувавши повною мірою інтереси Києва. Особливо активно такі дискусії спалахують щоразу, коли між Вашингтоном і Москвою з'являються сигнали про можливість діалогу або нових переговорів. Частина експертів вважає, що геополітичні інтереси США можуть підштовхнути американське керівництво до пошуку швидких рішень, навіть якщо вони не повністю збігатимуться з позицією України. Але чи справді існує ризик, що доля України може стати предметом великого торгу між наддержавами? Видання "Коментарі" дізналося думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, визначальними будуть не публічні заяви американського президента, а конкретні кроки його адміністрації. Зокрема, тривожним сигналом могло б стати скорочення військової допомоги й обміну розвідданими з Україною, послаблення санкцій проти Росії без припинення її агресії або спроби змусити Київ до територіальних поступок без надійних гарантій безпеки. Водночас повідомлення про можливі обмеження підтримки ще не свідчать, що відповідні рішення остаточно ухвалені.

Особливе занепокоєння викликає перспектива домовленостей, за яких Україна буде змушена припинити опір, тоді як Москва не нестиме співмірних зобов’язань. Якщо Росія збереже контроль над окупованими територіями, отримає послаблення економічних обмежень і час для відновлення військового потенціалу, а Київ водночас втратить частину міжнародної підтримки, результат може виявитися стратегічно вигідним для Путіна. Додатковим сигналом стане готовність Вашингтону йти на поступки Кремлю, не вимагаючи реальних кроків для завершення війни.

Чат-бот Grok наполягає, що повна й офіційна підтримка Володимира Путіна з боку Дональда Трампа залишається малоймовірним, хоча за певних обставин Вашингтон може різко змінити політику щодо України. Один із можливих сценаріїв — категорична відмова Володимира Зеленського від територіальних поступок у поєднанні з рішенням Трампа, що підтримка Києва суперечить американським інтересам. Йдеться, зокрема, про внутрішньополітичні розрахунки, ціни на пальне та відносини з іншими державами. У такій ситуації Білий дім може перекласти відповідальність за провал переговорів на Україну й розглянути послаблення санкцій проти Росії в обмін на економічні домовленості.

Ще одним чинником може стати пропозиція Путіна щодо стратегічної співпраці — наприклад, у питаннях Ірану, Північної Кореї або масштабних бізнес-проєктів. Додатковий тиск на Київ виникне, якщо ситуація на фронті погіршиться, а залежність України від американської допомоги зросте. Тоді Трамп теоретично може поставити українську владу перед вибором між прийняттям умов Москви та втратою підтримки США. Однак навіть за такого розвитку подій відкрито ставати на бік агресора Трампу було б невигідно.

Чат-бот Copilot переконаний, що якщо адміністрація Дональда Трампа побачить у домовленостях із Росією можливість досягти стратегічних цілей, вона може розглядати такий варіант як один зі шляхів зниження міжнародної напруги. Саме тому ідея масштабного компромісу між Вашингтоном і Москвою періодично повертається до політичного порядку денного.

Водночас надмірні поступки Кремлю можуть мати серйозні наслідки для міжнародної репутації США. Якщо Вашингтон погодиться на умови, які очевидно суперечать інтересам України, це здатне посилити занепокоєння серед американських союзників і поставити під сумнів надійність гарантій безпеки Сполучених Штатів. Втім, повністю виключати пошук компромісу не варто: американська адміністрація може підтримати певні поступки, якщо вважатиме їх шляхом до припинення бойових дій. Принципова різниця полягає в тому, чи стане така домовленість взаємним кроком до тривалого миру, чи вимагатиме від України жертв заради політичних та стратегічних інтересів інших держав.

Таким чином усі три моделі ШІ дійшли висновку, що ризик того, що США і Росія шукатимуть взаємовигідні рішення, існує завжди, адже великі держави керуються власними інтересами. Проте повноцінна домовленість за рахунок України виглядає значно складнішою, ніж це може здаватися на перший погляд. Київ залишається самостійним учасником процесу, а будь-які домовленості потребуватимуть його участі та згоди. Найімовірніше, майбутні переговори стануть полем складного пошуку компромісів, де кожна сторона намагатиметься захистити свої інтереси, а не просто погодиться на умови, продиктовані зовні.

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може вдатися до військової допомоги та обміну розвідувальними даними, щоб змусити Україну скоротити удари по російських об’єктах.