Трамп готує найбільший тиск на Україну з початку війни: експерт попередив про страшні наслідки



















Адміністрація президента США Дональда Трампа може вдатися до військової допомоги та обміну розвідувальними даними, щоб змусити Україну скоротити удари по російських об’єктах. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи позицію Вашингтону щодо так званого енергетичного перемир’я.

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За словами експерта, представники американської адміністрації контактували з українськими посадовцями та європейськими партнерами, намагаючись домогтися припинення або відтермінування атак на російські нафтопереробні заводи. Серед можливих заходів тиску, як зазначив Рейтерович, — обмеження постачання озброєння через європейський механізм закупівель і припинення обміну розвідувальною інформацією.

"Зокрема, адміністрація Трампа погрожує зупинити механізм закупівлі зброї для України", — наголосив політолог.

Він також звернув увагу на те, що американські посадовці порушували питання обміну розвідданими під час контактів із європейськими столицями. Така інформація викликає занепокоєння, адже розвідувальні дані мають важливе значення для оцінювання російських загроз і планування української оборони.

"Повідомлення містило погрози припинити обмін розвідданими, що теж є дуже важливим і актуальним для України", — зазначив Рейтерович.

На думку політолога, головна проблема полягає в тому, що від Києва можуть вимагати односторонніх поступок без чітких гарантій, що Росія також припинить атаки. У такому разі Україна ризикує втратити ефективні інструменти протидії російській воєнній машині, тоді як Москва не матиме достатніх стимулів змінювати свою тактику.

Портал "Коментарі" вже писав, що висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що проводити вибори в Україні під час війни недоцільно. Вона підкреслила: передумовою для голосування має стати припинення вогню, а міжнародний тиск необхідно спрямувати на Росію.