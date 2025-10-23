logo

Трамп должен позволить это Украине: в Финляндии назвали лучший путь к миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп должен позволить это Украине: в Финляндии назвали лучший путь к миру

По словам премьера Финляндии, Украина должна получить такие же или даже более мощные возможности, чем Россия.

23 октября 2025, 08:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен предоставить Украине разрешение использовать американские дальнобойные ракеты "Томагавк" для поражения стратегических объектов на территории России.

Трамп должен позволить это Украине: в Финляндии назвали лучший путь к миру

Фото: из открытых источников

В интервью Politico Орпо подчеркнул, что Россия представляет постоянную угрозу безопасности Европы и призвал американского президента обеспечить Украину оружием, необходимым для защиты, а также способствовать мирным переговорам с Владимиром Путиным.

" Путин понимает только язык силы. Чтобы остановить войну, мы должны иметь не меньшую, а даже большую мощность, чем Россия " , — подчеркнул финский премьер.

Он выразил надежду, что США все же согласятся передать Украине нужные ракеты.

" Надеюсь, они получат необходимые возможности для ответных ударов и обороны . Этот вопрос обсуждают Зеленский и Соединенные Штаты, и я надеюсь, что стороны найдут компромисс ", — добавил Орпо.

Петери Орпо также прокомментировал идею использования замороженных активов России как "репарационного кредита" для Украины, отметив важность участия Европы в принятии решений по таким средствам.

" Полная свобода распоряжения этими финансами — не лучший вариант. Мы даем кредиты, поэтому должны работать в тесной кооперации, чтобы убедиться в ответственном использовании больших сумм " , — отметил он.

Кроме того, премьер отметил, что у Украины есть возможность увеличивать закупки оружия в Европе, но континент пока не обеспечивает весь спектр необходимого вооружения. Он подчеркнул, что это не только вопрос ракет "Томагавк". Обеспечение стабильного финансирования Украины и решение вопроса замороженных активов может послать Путину четкий сигнал: эта война для него проигрышна.

Как уже писали "Комментарии", российское правительство официально разрешило отбирать недвижимость, принадлежащую гражданам Украины, на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.



