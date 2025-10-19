Трамп дал шокирующий комментарий: что имел в виду

Во время интервью одному из американских СМИ журналист спросил Дональда Трампа, почувствовал ли он от Владимира Путина готовность завершить войну, не забрав у Украины значительную часть территории. На это Трамп ответил, что, по его мнению, Путин собирается что-то взять — имея в виду, что Россия уже захватила определенные территории и, вероятно, не откажется от них.

Трамп обозначил, что Путин что-то заберет

В пространном объяснении Трамп провел параллель с тем, как, на его взгляд, действовали США в предыдущих конфликтах: "Мы — единственная нация, которая входит, побеждает, а затем идет", — сказал он, вспоминая, в частности, подход в ходе операций на Ближнем Востоке. По его словам, такая тактика якобы позволяет иностранным силам получать контроль над ресурсами; в разговоре звучала и резкая ремарка о "забирании нефти" как практическом подходе в прошлом.

Комментарий Трампа прозвучал на фоне интенсивных дипломатических усилий по возможным переговорным форматам и на фоне неоднозначных оценок будущего статуса оккупированных территорий. Политические аналитики обращают внимание, что такая риторика американского лидера может сигнализировать две вещи одновременно: с одной стороны, реалистическую оценку вероятности территориальных потерь для Украины в результате переговоров без жестких гарантий; с другой — прагматичный подход, ставящий вопросы американских интересов и ресурсов в центр дискуссии.

Реакция на высказывания была мгновенной: в США и Европе комментаторы и политики подчеркивают, что любые мирные договоренности должны быть согласованы с Киевом и не могут определять судьбу украинских территорий за его спиной. Многие эксперты также отмечают, что публичные заявления о "захвате чего-то" от должностных лиц или кандидатов могут иметь практические последствия — от влияния на переговорные позиции до повышения давления на союзников по поводу формата будущих встреч.

Что это значит для Украины

Даже если подобные высказывания отражают чисто личное мнение политика, они способны влиять на международную дискуссию о предстоящем восстановлении мира. Для Киева ключевым остается принцип: любое решение должно быть справедливым и согласованным с Украиной, а не навязываться извне. Аналитики указывают, что именно позиция Киева является решающим фактором для легитимности любых договоренностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, если это будет способствовать установлению справедливого мира. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, комментируя возможность переговорных форматов с участием международных посредников.