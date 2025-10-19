Зеленський сказав місце, де готовий особисто зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з Володимиром Путіним у Будапешті, якщо це сприятиме встановленню справедливого миру. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News, коментуючи можливість нових переговорних форматів за участю міжнародних посередників.

Особиста зустріч Зеленського та Путіна

Попри те, що глава держави чітко назвав російського лідера терористом, Зеленський підкреслив: справжній мирний процес неможливий без участі сторін, безпосередньо залучених до війни.

“Якщо ми справді хочемо досягти справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть існувати якісь домовленості — без нас і про нас?”, — пояснив президент.





На запитання журналістів, чи планує він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що вже поінформував президента США Дональда Трампа про свою готовність до такої зустрічі:

“Я готовий”, — зазначив він.





Ініціатива обговорення можливої зустрічі у столиці Угорщини з’явилася на тлі чуток про підготовку нового “будапештського формату”, який мав би зібрати представників країн Заходу та, ймовірно, Росії для обговорення потенційних шляхів припинення війни.

Експерти зазначають, що позиція Зеленського залишається послідовною: Україна готова до дипломатії, але лише на умовах справедливості, із повагою до територіальної цілісності та без поступок агресору.

Заява президента пролунала на тлі активізації міжнародних контактів Києва, зокрема перемовин із Вашингтоном та європейськими партнерами щодо майбутнього саміту миру.

