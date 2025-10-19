Зеленский сказал место, где готов лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, если это будет способствовать установлению справедливого мира. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News, комментируя возможность переговорных форматов с участием международных посредников.

Личная встреча Зеленского и Путина

Несмотря на то, что глава государства назвал российского лидера террористом, Зеленский подчеркнул: настоящий мирный процесс невозможен без участия сторон, непосредственно вовлеченных в войну.

"Если мы действительно хотим достичь справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут существовать какие-то договоренности — без нас и о нас?", — объяснил президент.





На вопрос журналистов, планирует ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что уже проинформировал президента США Дональда Трампа о готовности к такой встрече:

"Я готов", — отметил он.





Инициатива обсуждения возможной встречи в столице Венгрии появилась на фоне слухов о подготовке нового "будапештского формата", который должен собрать представителей стран Запада и, вероятно, России для обсуждения потенциальных путей прекращения войны.

Эксперты отмечают, что позиция Зеленского остается последовательной: Украина готова к дипломатии, но только на условиях справедливости, с уважением к территориальной целостности и без уступок агрессору.

Заявление президента прозвучало на фоне активизации международных контактов Киева, в частности, переговоров с Вашингтоном и европейскими партнерами относительно предстоящего саммита мира.

