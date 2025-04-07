Трагедия в Кривом Рогу: сколько взрослых и детей до сих пор в больнице в тяжелом состоянии

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Кравцев Сергей
7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля. Медики отмечают, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников
Он добавил, что еще 20 раненых, из которых 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов по Кривому Рогу.
По словам Вилкула, в городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.
7 апреля с 8:00 до 17:00 в Саксаганском районе будет работать штаб помощи людям. В Долгинцевском районе жители могут обращаться в районный исполком.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кривом Роге продолжает увеличиваться количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.
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