Трагедия в Кривом Рогу: сколько взрослых и детей до сих пор в больнице в тяжелом состоянии

7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля. Медики отмечают, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

"33 раненых после атаки 4 апреля сейчас находятся в больницах, из них 4 детей. 18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей", – отметил чиновник.

Он добавил, что еще 20 раненых, из которых 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов по Кривому Рогу.

По словам Вилкула, в городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.

7 апреля с 8:00 до 17:00 в Саксаганском районе будет работать штаб помощи людям. В Долгинцевском районе жители могут обращаться в районный исполком.

"В штабе выдают строительные материалы, принимают заявления на материальную помощь от города. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается", – рассказал Вилкул.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кривом Роге продолжает увеличиваться количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля. Об этом говорится в сообщении в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.



