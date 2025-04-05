Атака РФ по Кривому Рогу: количество пострадавших вновь выросло, сколько в тяжелом состоянии

В Кривом Роге продолжает увеличиваться количество пострадавших, их уже 72. Страна-агрессор атаковала мирные жилые кварталы города дважды, баллистикой и дронами, 4 апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

"До 72 возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу", — рассказал руководитель Днепропетровщины.

По словам главы ОВА, почти половина пострадавших госпитализированы, 17 – в тяжелом состоянии.

"Постоянно рядом медики, которые делают максимум для спасения их жизней. Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БпЛА, на амбулаторном лечении", — отметил Сергей Лысак.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не решилось употребить слово "российская" во время комментария относительно удара по мирным кварталам Кривого Рога.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы: количество погибших снова выросло.



