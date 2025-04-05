Запад отреагировал на ракетный удар России по Кривому Рогу

Как передает портал "Комментарии", на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Так глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что Россия продолжает затягивать войну, а не искать мир, и что нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким подтверждением этой агрессивной политики.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила в своем посте, что российский удар по жилому району Кривого Рога является еще одним безрассудным нападением на мирных граждан, который показывает, что Россия даже не думает о мире, а лишь преследует цель – превратить Украину в руину.

Посольство Швейцарии в Киеве выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, подчеркнув, что гражданские люди не должны становиться мишенями в войне.

Также, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться.

Мировое сообщество продолжает призывать к наказанию за эти военные преступления и восстановлению мира и справедливости для украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на всех местах вражеских атак в городе.

Александр Вилкул отметил, что завершились аварийно-спасательные работы на всех местах вражеских атак в Кривом Роге. Чиновник добавил, что дальше на местах работают городские штабы и коммунальщики. К сожалению, подтверждена гибель 19 людей, среди которых 9 детей. Более 60 людей получили ранения.



