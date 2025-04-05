Реформа набирает обороты: будут ли в Украине закрывать гимназии и начальные школы

Слухи о том, что в Украине будут массово закрывать гимназии и начальные школы в связи с реализацией реформы старшей школы "Профильная" – лишь слухи. На такой шаг в Министерстве образования и науки идти не собираются.

Реформа старшей школы. Фото из открытых источников

"В последние дни в отдельных школьных чатах распространяют сообщения, в которых реформу старшей школы подают искривленно. Это влечет за собой недоразумение, беспокойство и сопротивление", — отмечают в ведомстве.

В МОН отметили, что реформа требует реорганизации сети учебных заведений, однако о массовом закрытии школ речь не идет.

Также в публикации в ведомстве объяснили, к каким основным изменениям следует быть готовыми ученикам и их родителям.

В МОН обращают внимание: гимназии и начальные школы (1-9, 5-9, 1-4 классы) не будут закрывать. Однако реформа включает в себя изменение относительно типов отдельных учебных заведений. Некоторые из них станут лицеями (будут обучать в основном старшеклассников), другие – гимназиями и начальными школами и собирать детей общины соответствующего возраста.

"К примеру, в Шептицкой громаде (Львовская область) уже происходит реорганизация сети учебных заведений. Сейчас там работает один обособленный академический лицей (будет два), большинство других заведений являются гимназиями (1–9 классы) и одно – начальной школой (1–4 классы). В громаде не закрывали школы и не планируют", – объясняют в министерстве.

Начальная школа останется как можно ближе к месту жительства ребенка. Эта норма прописана законодательством, она не нуждается в изменениях.

Также реформа не корректирует нормы по минимальному и максимальному количеству учащихся в 1–9 классах. Как и раньше, минимальное количество учащихся – 5, максимальное – 24 в начальной школе и 30 – в базовой.

Что касается изменения реформы, то ученики смогут самостоятельно выбирать профиль обучения. В местности, где живет ученик, учебное заведение должно предлагать различные профили, а не только гуманитарные.

В МОН добавляют, что лучший вариант, если лицеи будут отделены, поскольку старшеклассники нуждаются в других подходах, чем младшие ученики. Кроме того, у них может быть другой способ организации обучения.

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