Тотальный коллапс на фоне сильных морозов: после мощного удара в Белгороде начался ад
Тотальный коллапс на фоне сильных морозов: после мощного удара в Белгороде начался ад

После ракетных ударов в девяти муниципалитетах Белгородской области электроснабжение частично или полностью прекратилось, а в самом городе на АЗС образовались очереди

4 февраля 2026, 11:05
Автор:
Клименко Елена

Российский Белгород оказался под массированным ракетным ударом, в результате которого пострадала местная энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что существуют серьезные повреждения на ключевых объектах.

Тотальный коллапс на фоне сильных морозов: после мощного удара в Белгороде начался ад

Фото: из открытых источников

По данным Telegram-канала "Пепел", ракеты поразили две основные электроподстанции: "Фрунзенскую" вблизи села Драгунское и подстанцию "Белгород" на улице Сторожева в городе. В результате удара произошло частичное или полное отключение электроснабжения, что привело к масштабному блекауту.

Из-за перебоев с электроэнергией в некоторых домах Белгорода исчезло отопление, а при температуре около -22°C квартиры начали быстро охлаждаться. В общей сложности пострадали по меньшей мере девять муниципалитетов области. Жители города, стремясь обеспечить себя теплом и энергией, начали массово покупать бензин для генераторов, образуя длинные очереди на АЗС.

Кроме того, отключение электроэнергии привело к перебоям в подаче воды и работе интернета. По сообщению Telegram-канала "Водоканал" Белгородской области, из-за блекаута остановились водозаборы, насосная станция, обслуживающая район Харьковской горы, а также ряд объектов водоотвода. Это создало дополнительные сложности для жителей, оставшихся без водоснабжения.

Как уже писали "Комментарии", Эстония запустила крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк мощностью 100 МВт, опыт которого может стать важной подсказкой для защиты украинской энергосистемы от блекаутов и последствий обстрелов, сообщает издание ERR.



