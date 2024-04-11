Тотальное уничтожение энергетики назвали современным голодомором. Чего добивается РФ

Страна-террорист Россия полностью уничтожает энергетику Украины, чтобы превратить ее в территории, не пригодные для жизни, считает Юрий Касьянов.

Удар по ТЭС

"Тотальное уничтожение "в ноль" нашей энергетики – это новый голодомор двадцать первого века. Только теперь они делают не только села, но и всю Украину непригодной для жизни. Украинцы по их плану должны исчезнуть навсегда – убежать, погибнуть в бою, умереть от голода и холода, стать покорными рабами"

, – отметил Касьянов.

По его словам, именно в этом план Кремля.

И этот план не оставляет нам выбора. Это уже новая, экзестенциальная война, война за выживание, в которой допустимы любые правила и методы. Это война без правил"

, – подчеркнул военный.

В свою очередь, военный Михаил Макарук дал несколько советов на фоне тотального уничтожения террористами украинской энергетики.

" Закупайте генераторы, электро батареи, делайте запас дров, угля, торфобрикетов. Делайте закатку… Сажайте огороды. Это будет очень тяжелая зима, готовьтесь уже. И не ждите помощи от союзников – ее не будет. Это наша проблема – наша выживание"

, – отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия методично уничтожает в Украине все объекты тепловой генерации. В частности, у Центрэнерго не осталось ни одной уцелевшей ТЭС. Как отмечают эксперты, впереди Украину ждет очень и очень тяжелая зима. Они даже советуют тем, у кого есть возможность выехать за границу. Кто же планирует остаться в Украине, должен готовиться к самому худшему уже прямо сейчас. Для этого нужно производить стратегические запасы, покупать генераторы.