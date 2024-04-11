Тотальное уничтожение энергетики назвали современным голодомором. Чего добивается РФ

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Ткачик Олеся
Страна-террорист Россия полностью уничтожает энергетику Украины, чтобы превратить ее в территории, не пригодные для жизни, считает Юрий Касьянов.
Удар по ТЭС
По его словам, именно в этом план Кремля.
В свою очередь, военный Михаил Макарук дал несколько советов на фоне тотального уничтожения террористами украинской энергетики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия методично уничтожает в Украине все объекты тепловой генерации. В частности, у Центрэнерго не осталось ни одной уцелевшей ТЭС. Как отмечают эксперты, впереди Украину ждет очень и очень тяжелая зима. Они даже советуют тем, у кого есть возможность выехать за границу. Кто же планирует остаться в Украине, должен готовиться к самому худшему уже прямо сейчас. Для этого нужно производить стратегические запасы, покупать генераторы.
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