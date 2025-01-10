Торецка больше нет: журналист рассказал о наступлении оккупантов

Российские войска полностью захватили шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области. Теперь враг может беспрепятственно и точно работать артиллерией по остаткам города, которые еще находятся под украинским контролем. Ситуация для ВСУ ухудшается и дальше, передает 10 января портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

От Торецка после российских бомбардировок ничего не осталось. Фото из открытых источников

"Как города Торецка больше нет. Враг стер все КАБами и артой", — признался он.





Журналист отмечает, что с захватом господствующей высоты уровень корректировки огня у ВС РФ существенно повысится, что плохо для украинской обороны. Кроме того, н ачинаются бои за шахту "Торецкая". Также враг продвинулся почти вплотную к обоим небольшим терриконам, которые находятся на выезде из города.





"К ороче говоря, очень невесело все это. Но запомните! Никакой претензии к бойцам, защищающим Торецк восьмой месяц подряд, быть не может!", — заключил Мирошников.



Как писали "Комментарии", в Торецке Донецкой области враг продолжает продавливать оборону ВСУ . Главное сражение в городе по состоянию на вечер 7 января происходит за западный террикон шахты "Центральная". В случае его утраты положение ВСУ очень сильно ухудшится, писал Мирошников — что и случилось.

Журналист сообщал также, что по состоянию на 8 января за ВСУ остается 1-2% территории Курахово Донецкой области. По мнению Мирошникова, для Сил обороны Украины главная задача теперь состоит в том, чтобы не допустить скорейшего выхода российских войск на Константиновку Донецкой области. А враг, в свою очередь, уже снимает с Курахово подразделения и перенаправляет их на Великую Новоселку и Мирноград-Новоэкономическое. Причем если отход из Курахова с трудом, но можно было осуществить, то в Великой Новоселке может развернуться трагедия, предупредил журналист.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.