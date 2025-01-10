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Торецка больше нет: журналист рассказал о наступлении оккупантов

Оккупанты заняли важную высоту в разрушенном городе, у ВСУ проблемы

10 января 2025, 21:55
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Николай Лисицын

Российские войска полностью захватили шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области. Теперь враг может беспрепятственно и точно работать артиллерией по остаткам города, которые еще находятся под украинским контролем. Ситуация для ВСУ ухудшается и дальше, передает 10 января портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

Торецка больше нет: журналист рассказал о наступлении оккупантов

От Торецка после российских бомбардировок ничего не осталось. Фото из открытых источников

"Как города Торецка больше нет. Враг стер все КАБами и артой", — признался он.

Журналист отмечает, что с захватом господствующей высоты уровень корректировки огня у ВС РФ существенно повысится, что плохо для украинской обороны. Кроме того, начинаются бои за шахту "Торецкая". Также враг продвинулся почти вплотную к обоим небольшим терриконам, которые находятся на выезде из города.

ороче говоря, очень невесело все это. Но запомните! Никакой претензии к бойцам, защищающим Торецк восьмой месяц подряд, быть не может!", — заключил Мирошников.

Как писали "Комментарии", в Торецке Донецкой области враг продолжает продавливать оборону ВСУ. Главное сражение в городе по состоянию на вечер 7 января происходит за западный террикон шахты "Центральная". В случае его утраты положение ВСУ очень сильно ухудшится, писал Мирошников — что и случилось.

Журналист сообщал также, что по состоянию на 8 января за ВСУ остается 1-2% территории Курахово Донецкой области. По мнению Мирошникова, для Сил обороны Украины главная задача теперь состоит в том, чтобы не допустить скорейшего выхода российских войск на Константиновку Донецкой области. А враг, в свою очередь, уже снимает с Курахово подразделения и перенаправляет их на Великую Новоселку и Мирноград-Новоэкономическое. Причем если отход из Курахова с трудом, но можно было осуществить, то в Великой Новоселке может развернуться трагедия, предупредил журналист.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.



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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6821
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