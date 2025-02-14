Только тяжеловесы дипломатии: кто войдет в переговорную команду Путина

Российский лидер Владимир Путин формирует команду для возможных переговоров по прекращению войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как отмечается, одним из ключевых участников переговорной группы станет советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, который более пяти десятилетий работает в дипломатической сфере.

Кроме того, в состав команды войдет глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, ранее служивший вместе с Путиным в КГБ.

По информации агентства, немаловажную роль в переговорах может получить финансист Кирилл Дмитриев. Он получил образование в престижных американских университетах – Стэнфорде и Гарварде – и может выступать как неофициальный посредник между Кремлем и командой президента США Дональда Трампа.

По мнению журналистов, включение Дмитриева в переговорную команду свидетельствует о готовности Путина адаптироваться к возможным договоренностям с Трампом. Тем более что у американской администрации нет такого глубокого понимания украинского вопроса и не обладает значительным опытом в прямых переговорах с Москвой.

В то же время Bloomberg отмечает, что Путин не демонстрирует готовность к серьезным уступкам, что может осложнить какие-либо предстоящие переговоры.

Агентство также напоминает, что 77-летний Ушаков более десяти лет работал помощником Путина, а до этого с 1998 по 2008 год был послом России в США, что дало ему глубокие знания об американском политическом истеблишменте.

"Ушаков прекрасно осведомлен о внутренней политике Вашингтона и оказывает значительное влияние в Кремле. Он является лучшим кандидатом для проведения масштабных дипломатических переговоров", — отметил декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов.

Также сообщается, что 49-летний Дмитриев в феврале играл роль в переговорах по освобождению американского гражданина Марка Фогеля из российского заключения. Он родился в Киеве, работал в таких компаниях как McKinsey и Goldman Sachs, а затем вернулся в Россию, чтобы возглавить инвестиционный фонд. С 2011 г. Дмитриев руководит Фондом национального благосостояния РФ.

При этом США ввели против него санкции, назвав его "известным союзником Путина".

Относительно Нарышкина, он 13 февраля сообщил журналистам, что после телефонного разговора Трампа и Путина Кремль отдал распоряжение о продолжении контактов со спецслужбами США.

"Российская переговорная группа может столкнуться с трудностями в общении с Трампом, часто демонстрирующим нестандартный подход и агрессивную риторику, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации", — заявила старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Эмили Феррис.

Агентство также предполагает, что в переговорную группу Путина впоследствии могут присоединиться и другие участники, участвовавшие в переговорах в 2022 году. По данным источников, они помогут в потенциальных контактах с украинской стороной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры о мире с РФ не остановят войну . Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука скептически оценивает возможность переговоров по прекращению огня. По его мнению, договоренности между Украиной и США для установления мира недостаточно, поскольку ключевым игроком в этом процессе остается Россия, которая не демонстрирует никакого стремления завершить активную фазу войны.

Тука отмечает, что российские войска ежедневно, хоть и медленно, продвигаются в глубь украинской территории. При этом российская экономика, даже по самым оптимистичным для Украины прогнозам, способна выдержать еще 2-5 лет без критических потрясений. Более того, добавляет эксперт, Кремлю удалось частично преодолеть дипломатическую изоляцию, которую демократические страны ввели в начале полномасштабного вторжения. В таких условиях у российского руководства нет никаких мотивов искать пути к миру.

