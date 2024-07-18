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Только осенью удастся стабилизировать фронт, а пойти в наступление еще позже: что происходит на передовой

Все течение боевых действий будет упираться в поставку западного вооружения.

сегодня, 21:50
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Лиля Воробьева

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что при положительном сценарии линию фронта удастся стабилизировать к осени, а о перехвате инициативы можно будет говорить ближе к Новому году. Он пояснил, что это зависит от темпов снабжения Западом вооружения и мобилизационных мер.

Только осенью удастся стабилизировать фронт, а пойти в наступление еще позже: что происходит на передовой

ВСУ необходимы регулярные поставки западного вооружения (фото из открытых источников)

Жмайло отметил, что Украина реализует глобально-стратегический план войны против России, нанося удары по системам ПВО и нефтеперерабатывающим заводам России, что напоминает операции по деоккупации Харьковской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что этот план включает истощение передовой российской армии, чтобы она начала испытывать нехватку ресурсов.

По его мнению, быстрых результатов не следует ожидать, поскольку это длительный и сложный процесс, включающий нанесение ударов по критическим инфраструктурам противника.

"И то же самое нам теперь нужно повторить из РФ глобально, чтобы их передовая, которая сейчас на пике своей активности, начала испытывать недостаток всего необходимого, от горючего и боеприпасов до элементарной пищи и воды. Это тяжелая работа, поэтому быстрых результатов мы здесь, к сожалению, не увидим", — объяснил Жмайло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известно о боях на островах левого берега Днепра . Оборона Вооруженных Сил Украины в селе Крынки завершена, однако операция защитников продолжается на близлежащих островах, сообщает OSINT-сообщество DeepState.

По данным DeepState, бои за острова стали новой проблемой из-за значительной концентрации живой силы противника на левом берегу. Аналитики считают, что российские войска могут попытаться совершить плацдарм на правом берегу, однако это будет сугубо политическая акция, которая не будет представлять значительную угрозу.



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Источник: https://glavred.net/interview/rossiya-pogryazla-na-vostoke-i-na-harkovshchine-ona-ne-imeet-resursa-dlya-nastupleniya-na-severe-zhmaylo-10581404.html
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