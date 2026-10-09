Только одно обстоятельство может поставить Путина на колени: эксперт шокировал ультиматумом Украине



















Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры не по дипломатическим призывам других государств, а под давлением внутренних проблем, которые будут влиять на повседневную жизнь россиян. В частности, таким фактором могут стать перебои с горючим из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

Фото: портал "Комментарии"

По его оценке, повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов могут создавать для Кремля дополнительные экономические трудности. В то же время, он обратил внимание на противоречие между увеличением экспорта сырой нефти и проблемами с ее переработкой внутри страны. Воздействие этих факторов на решение российского руководства будет зависеть от масштабов и продолжительности возможных перебоев.

"Если замерзнет Пермь и если не будет бензина на России зимой, вот только это только это обстоятельство, а никакие не Индии, не Турции, не Египты заставят Путина сесть за стол переговоров", — заявил Бобиренко.

Политолог также подверг критике заявления о скором усилении украинских военных способностей и призвал критически оценивать обещания политического руководства. Отдельно он подчеркнул, что российские атаки на украинские города нельзя рассматривать как случайные инциденты.

По словам Бобиренко, удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре показывают, что Россия продолжает эскалацию войны. Он также выразил недовольство позицией президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, недостаточно жестко реагирует на российские атаки против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что днем 9 октября в Москве и Московской области раздались взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.