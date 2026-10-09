logo

BTC/USD

82718

ETH/USD

2490.19

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Только одно обстоятельство может поставить Путина на колени: эксперт шокировал ультиматумом Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Только одно обстоятельство может поставить Путина на колени: эксперт шокировал ультиматумом Украине

Политолог считает, что перебои с горючим из-за ударов по российским НПЗ могут усилить внутреннее давление на Кремль

9 октября 2026, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры не по дипломатическим призывам других государств, а под давлением внутренних проблем, которые будут влиять на повседневную жизнь россиян. В частности, таким фактором могут стать перебои с горючим из-за ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

Только одно обстоятельство может поставить Путина на колени: эксперт шокировал ультиматумом Украине

Фото: портал "Комментарии"

По его оценке, повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов могут создавать для Кремля дополнительные экономические трудности. В то же время, он обратил внимание на противоречие между увеличением экспорта сырой нефти и проблемами с ее переработкой внутри страны. Воздействие этих факторов на решение российского руководства будет зависеть от масштабов и продолжительности возможных перебоев.

"Если замерзнет Пермь и если не будет бензина на России зимой, вот только это только это обстоятельство, а никакие не Индии, не Турции, не Египты заставят Путина сесть за стол переговоров", — заявил Бобиренко.

Политолог также подверг критике заявления о скором усилении украинских военных способностей и призвал критически оценивать обещания политического руководства. Отдельно он подчеркнул, что российские атаки на украинские города нельзя рассматривать как случайные инциденты.

По словам Бобиренко, удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре показывают, что Россия продолжает эскалацию войны. Он также выразил недовольство позицией президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, недостаточно жестко реагирует на российские атаки против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что днем 9 октября в Москве и Московской области раздались взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_eWN5UVpSQc
Теги:

Новости

Все новости