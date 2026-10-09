Літак Путіна застряг у повітрі через атаку дронів: деталі небувалого апокаліпсису у Москві

Удень 9 жовтня в Москві та Московській області пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників і малих повітряних куль. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією місцевих жителів, звуки вибухів було чути в кількох районах південної частини російської столиці. Зокрема, про них повідомляли мешканці Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертанова, Оріхово-Борисового, Текстильників і Нагатинського Затону.

На тлі інциденту в регіоні повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони. Водночас інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження на момент публікації уточнювалася.

Також стало відомо про обмеження роботи московських аеропортів. За даними Astra, у Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво запровадили план "Килим", який передбачає обмеження польотів через загрозу для авіації.

Московська область і раніше ставали цілями масштабних атак безпілотників. Зокрема, у ніч проти 6 жовтня регіон зазнав однієї з наймасштабніших за останній час атак. За повідомленнями, у напрямку області рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з яких прямувала до російської столиці.

Ще один інцидент стався в ніч проти 20 вересня. Тоді Москва та Підмосков'я опинилися під атакою безпілотника літакового типу Pelican. Також повідомлялося про удар по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотні.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський має відкрито розповісти громадянам, як бачить завершення війни з Росією та на які умови готовий погодитися під час можливих переговорів. Якщо конкретного плану немає, глава держави повинен залишити посаду. Таку думку висловив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.