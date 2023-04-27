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Только 6 топ политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения

Среди топполитиков-коллаборантов украинские власти вели санкции против шести человек: Виктор Янукович, Илья Кива, Виктор Медведчук и другие.

27 апреля 2023, 17:57
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Автор:

Slava Kot

Аналитический портал Trap Aggressor подсчитал количество санкций, введенных против граждан Украины с начала вторжения. Оказалось, что в списке топполитиков-коллаборантов всего шесть фамилий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Trap Aggressor.

Только 6 топ политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения

Кива и Медведчук попали в санкции Украины. Фото из открытых источников

Trap Aggressor осуществляет мониторинг введенных санкций против агрессора. Группа аналитиков подсчитала, что с 24 февраля 2022 Украина ввела санкционные меры против 569 граждан Украины. 302 – это члены псевдоизбирательных комиссий, осуществлявших деятельность на временно оккупированных территориях, 174 – должностные лица-коллаборанты, 16 человек оказались священнослужителями.


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Только 6 топ политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения - фото 2

Среди топполитиков-коллаборантов украинские власти вели санкции против шести человек. В список попали бывший президент Украины Виктор Янукович, члены партии "Оппозиционный блок" Илья Кива и Виктор Медведчук, народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, эксминистр обороны Украины Павел Лебедев и президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Только 6 топ политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения - фото 3

Среди приближенных к топполитикам изменников также попали пророссийский олигарх Сергей Курченко, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко, сын Виктора Януковича Александр Янукович и дочь Ильи Кивы Екатерина Кива. Следует отметить, что из шести топполитиков имущество конфисковали в пользу государства только у одного – Виктора Януковича.

Аналитический портал Trap Aggressor напоминает, что такие пророссийские политики как Раиса Богатырева, Вадим Рабинович, Андрей Клюев, Елена Лукаш, Андрей Портнов и другие до сих пор не находятся под санкциями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре области Украины запретили деятельность московского патриархата.

Также "Комментарии" писали о большом рынке сбыта нефти, который нашла Россия.



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Источник: https://statewatch.org.ua/publications/strong-pislia-vtorhnennia-ukraina-zaprovadyla-sanktsii-lyshe-proty-6-toppolitykiv-kolaborantiv-ta-kurchenka-trap-aggressor-strong/
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