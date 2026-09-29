Токаев, призвавший Путина заморозить войну, расхвалил главу Кремля

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время визита в Берлин сделал заявления, которые привлекли внимание из-за сочетания двух позиций. Он высоко оценил российского диктатора Владимира Путина как политического деятеля, одновременно призвав его заморозить боевые действия в Украине и перейти к переговорам.

Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, Токаев назвал Путина "наиболее приемлемой политической фигурой" для Центральной Азии, Европы и мира. Казахстанский президент также заявил, что благодарен российскому лидеру за понимание позиции Астаны в отношении войны.

В то же время Токаев подчеркнул, что Казахстан с начала полномасштабного вторжения заявляет о приверженности принципам Устава ООН.

"Мы с большим уважением относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку", — сказал Токаев.

По словам Токаева, Астана не считает немедленное полное прекращение войны реалистическим сценарием. Казахстан же выступает за прекращение или замораживание боевых действий, после чего, по его мнению, стороны могли бы перейти к дипломатическим переговорам.

"Наша позиция – заморозить боевые действия на территории Украины, чтобы перейти к процессу дипломатических или любых других переговоров", – заявил Токаев.

Также президент Казахстана дал понять, что Астана не собирается отказываться от тесных отношений с Москвой. Россия и Казахстан имеют общую границу протяженностью более 7,5 тысяч километров, а в Казахстане проживает значительная русскоязычная община. Токаев подчеркнул, что эти факторы необходимо учитывать и призвал не делать резких шагов в отношениях с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Токаев открыто призвал Путина остановить войну.