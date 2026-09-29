Токаєв, який закликав Путіна заморозити війну, розхвалив очільника Кремля

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час візиту до Берліна зробив заяви, які привернули увагу через поєднання двох позицій. Він високо оцінив російського диктатора Володимира Путіна як політичного діяча, водночас закликавши його заморозити бойові дії в Україні та перейти до переговорів.

Касим-Жомарт Токаєв. Фото з відкритих джерел

Виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Токаєв назвав Путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" для Центральної Азії, Європи та світу. Казахстанський президент також заявив, що вдячний російському лідеру за розуміння позиції Астани щодо війни.

Водночас Токаєв наголосив, що Казахстан із початку повномасштабного вторгнення заявляє про прихильність до принципів Статуту ООН.

"Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови", — сказав Токаєв.

За словами Токаєва, Астана не вважає негайне повне припинення війни реалістичним сценарієм. Натомість Казахстан виступає за припинення або заморожування бойових дій, після чого, на його думку, сторони могли б перейти до дипломатичних переговорів.

"Наша позиція — заморозити бойові дії на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів", — заявив Токаєв.

Також президент Казахстану дав зрозуміти, що Астана не планує відмовлятися від тісних відносин із Москвою. Росія та Казахстан мають спільний кордон протяжністю понад 7,5 тисячі кілометрів, а в Казахстані проживає значна російськомовна громада. Токаєв наголосив, що ці фактори необхідно враховувати, і закликав не робити різких кроків у відносинах із Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Токаєв відкрито закликав Путіна зупинити війну.