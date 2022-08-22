Точка в переговорах с РФ: о чем говорит заявление Зеленского – чего ждать от Кремля на этой неделе

Во время своего ночного обращения президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище в Мариуполе над пленными "азовцами". Он также заявил, что предупредил партнеров (в том числе лидеров Франции Эммануэля Макрона, Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана, генсека ООН – Антониу Гутерриша) о возможных провокациях РФ на этой неделе, когда Украина празднует День государственного флага и День Независимости. Чего ожидать от россиян на этой неделе? Решаться ли они устроить "трибунал" в Мариуполе после такого предупреждения? Будет ли усиление обстрелов, попытки наступлений – или, напротив, РФ "включит заднюю"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Перед Кремлем стоит дилемма: "подымать ставки" применением запрещенных методов и шантажом, либо же окапываться и искать пути прекращения огня

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает:

"Важная фраза в обращении Владимира Зеленского – "даже во время войны должны быть правила". Правила обращения с военнопленными и права некомбатантов регламентируются Женевскими конвенциями. И публичный суд над посаженными в клетки военнослужащими – это прямое нарушение международных норм. Президент Украины как Верховный Главнокомандующий демонстрирует свое особое внимание к правам взятых в плен украинских воинов, объявляя их защиту принципиальным вопросом для дипломатии".

Ранее, напоминает эксперт, Зеленский точно так же объявил, что в случае проведения незаконной аннексии украинских территорий вследствие неких псевдореферендумов – это также закроет возможности для переговоров.

"Кремль посылает сигналы о желании переговоров, – подчеркивает Игорь Попов. – Поэтому Украина имеет шансы и право заявить свои принципиальные условия для начала любых двусторонних контактов".

Массированные удары по гражданскому населению также являются нарушением международных правил ведения войны, акцентирует эксперт. И накануне празднования Дня независимости Украины вновь активизировались прогнозы насчет возможных провокаций с российской стороны.

"Украинская армия атакует исключительно военные объекты, и международное сообщество ожидает таких же ограничений и от российской стороны, – поясняет Игорь Попов. – Войска агрессора уже несколько недель не могут показать сколь-либо видимые успехи на поле боя. И перед Кремлем стоит дилемма: "подымать ставки" применением запрещенных методов и шантажом, либо же окапываться и искать пути прекращения огня и политического компромисса. Внутри российской власти есть сторонники обоих сценариев, и пока что оба они являются реалистичными".

Опасность пролегает в сфере эмоциональной реакции украинцев на такие новости

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина", политического консультанта Ярослава Божко, есть вероятность, что российская сторона в целях давления на украинское общество и нагнетание упадничества действительно пойдет на проведение так называемого "трибунала" над героями обороны Мариуполя.

"Ведь объективно, РФ понимает, что Киев не сядет за стол переговоров по российскому сценарию, который является неприемлемым и предполагает отказ от части территории Украины. Потому фактор невозможности переговорного процесса в действительности может не остановить Россию", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, не стоит забывать, что даже после т.н. "судов" на оккупированной территории – часто следовал обмен пленными, в том числе и теми, которым оккупационные органы власти вынесли различные сроки заключения.

"Опасность, однако, пролегает в сфере эмоциональной реакции украинцев на такие новости, – акцентирует Ярослав Божко. – Государство и общественный сектор должны заранее проработать эту информационную угрозу. Тиражирование в массовом пространстве шокирующих кадров, к примеру, из зала "трибунала" приведет больше к ущербу психологической стойкости граждан, чем к необходимому информационному резонансу".

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