logo

BTC/USD

21207.58

ETH/USD

1591.27

LTC/USD

56.78

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Началось контрнаступление на Херсонщине: ВСУ раскрыли особенности
commentss НОВОСТИ Все новости

Началось контрнаступление на Херсонщине: ВСУ раскрыли особенности

По словам Натальи Гуменюк, контрнаступление заключается в истощении сил врага

22 августа 2022, 10:30 comments2052
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники продолжают проводить контрнаступательные действия в Херсонской области, нанося удары по силам врага, в том числе лишая противника важных боеприпасов, техники и живой силы. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Началось контрнаступление на Херсонщине: ВСУ раскрыли особенности

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Руководитель пресс-центра отметила, что фактически контрнаступление ВСУ на южном направлении уже идет. Украинские защитники проводят те самые меры, которые характеризуют любое контрнаступление. 

При этом Наталья Гуменюк уточнила, что анонсировалось контрнаступление уже очень давно. Но, если кто-то ждал, что контрнаступление начнётся одним днем и ознаменуется оно массовым походом украинского войска, то это не так. Массового похода украинского войска по степям Херсонской области не будет. 

В ВСУ объяснили, что реалии сегодняшнего времени вынуждают украинских защитников действовать не так, как действовали воины еще в прошлом веке. Теперь основная ставка делается на то, чтобы нанести максимальный вред силам врага. Задача – добиться истощения сил противника. 

По словам Гуменюк, ВСУ занимаются тем, что ежедневно уничтожают склады с боеприпасами, командные пункты, удары по опорным пунктам, где РФ располагает живую силу, вооружение и технику.

Читайте также на портале "Комментарии" — британских военных предупредили о вероятной войне против РФ на стороне Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало - выезд за рубеж работников: почему это важно – какие еще решения нужно принять для помощи бизнесу.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!