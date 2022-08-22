Началось контрнаступление на Херсонщине: ВСУ раскрыли особенности

Украинские защитники продолжают проводить контрнаступательные действия в Херсонской области, нанося удары по силам врага, в том числе лишая противника важных боеприпасов, техники и живой силы. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Руководитель пресс-центра отметила, что фактически контрнаступление ВСУ на южном направлении уже идет. Украинские защитники проводят те самые меры, которые характеризуют любое контрнаступление.

При этом Наталья Гуменюк уточнила, что анонсировалось контрнаступление уже очень давно. Но, если кто-то ждал, что контрнаступление начнётся одним днем и ознаменуется оно массовым походом украинского войска, то это не так. Массового похода украинского войска по степям Херсонской области не будет.

В ВСУ объяснили, что реалии сегодняшнего времени вынуждают украинских защитников действовать не так, как действовали воины еще в прошлом веке. Теперь основная ставка делается на то, чтобы нанести максимальный вред силам врага. Задача – добиться истощения сил противника.

По словам Гуменюк, ВСУ занимаются тем, что ежедневно уничтожают склады с боеприпасами, командные пункты, удары по опорным пунктам, где РФ располагает живую силу, вооружение и технику.

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