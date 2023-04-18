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Tinder – новое средство для российской разведки и вербовки чиновников

Российские шпионы используют популярный сервис для знакомств, чтобы получить разведданные об Украине.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Немецкая контрразведка предупреждает, что российские спецслужбы используют Tinder для поиска военных и чиновников, которые могут раскрыть тайны, связанные с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt.

Tinder – новое средство для российской разведки и вербовки чиновников

Российская разведка использует Tinder. Фото из открытых источников

По данным, обнародованным изданием W elt, российские шпионы пытаются с помощью приложения Tinder найти немецких чиновников и политиков, которые могли бы иметь секретные данные о войне в Украине. В приложении для знакомств агенты России специально ищут политиков, членов парламента, военных и пытаются их завербовать для получения ценной информации.


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Служба военной контрразведки Германии (MAD) подтверждает эти сообщения.

"Члены других разведывательных служб, например России, используют социальные сети, чтобы специально установить контакты с членами Бундесвера", — говорится в сообщении, а также подтверждают, что Tinder относится к одной из указанных соцсетей.

Напомним, что Германия один из крупнейших союзников Украины. Европейская страна передала украинской армии ЗРК Gepard, танки Leopard, гаубицы PzH 2000, боеприпасы и другую военную технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны НАТО передали свои истребители Украине.

Также "Комментарии" писали, что Twitter больше не существует, ведь Илон Маск сменил название компании. Однако изменения не относятся к названию соцсети, а только к компании, которая отвечала за ее функционирование. Кроме того, пользователи заметили, что социальная сеть Twitter сняла ограничения с российских государственных аккаунтов, ограниченных из-за распространения дезинформации.



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Источник: https://www.welt.de/politik/plus244810588/Russland-Putins-Spione-suchen-auf-Tinder-nach-Bundeswehrsoldaten.html
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