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The Guardian узнал новые детали Курской операции ВСУ: почему это только начало

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Продвижение ВСУ в приграничные районы Курской области России является лишь первым из нескольких этапов операции ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал The Guardian глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, поделившись некоторыми ранее неизвестными деталями украинской операции.

The Guardian узнал новые детали Курской операции ВСУ: почему это только начало

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Дрозденко рассказал, что принимал непосредственное участие в планировании операции и входил в узкий доверенный круг посвященных. По его словам, он не может многое рассказать о подготовке к вторжению, поскольку это лишь первый этап операции.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", – сказал Алексей Дрозденко.

Также он рассказал, что ВСУ иногда берут на день "по 100-150 военнопленных", многие из них – молодые призывники, которые не хотят воевать.

Кроме того, он рассказал, что больницы в Сумах готовились принять многих раненых после начала вторжения, однако в результате операции жертв было неожиданно мало.

"В первый день операции было всего 15 жертв. Шестьдесят, семьдесят процентов из них были очень легкими, нанесенными бомбовыми повреждениями, осколками", — добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курскую область сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли могли быть такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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