Из-за ограничений, которые администрация президента США Джо Байдена наложила на использование американского оружия против целей на территории России, разочарование Украины растет с каждым днем. Вскоре у президента Украины Владимира Зеленского будет последний шанс убедить американского лидера изменить свою позицию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Издание напомнило, что полный запрет на поражение целей в России американским оружием был снят в мае, когда в Вашингтоне сообщили, что Украина может нанести удар по скоплению российских войск по ту сторону границы, которая готовится к наступлению на город Харьков. Когда месяц спустя украинцы вошли в Курскую область, они взяли с собой зенитно-ракетные батареи, развернутые против российских войск, призванных отражать вторжение. Никаких возражений в Вашингтоне не возникло.

В прошлом причиной запрета Украине использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалацию реакции со стороны Кремля, которая в конечном итоге нанесет больший ущерб Украине и может привести к применению Россией ядерного оружия. В последние месяцы появляются новые причины для ограничений Украины.

Авторы материала отмечают, что неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, имеющих большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегическую картину, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, используемых для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс лучше использовать против целей в Крыму.

Также недавно стало известно, что администрация Байдена не разрешила Британии и Франции одобрить просьбу Украины использовать ракеты Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории. Это стало возможным потому, что эта крылатая ракета содержит американские компоненты.

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