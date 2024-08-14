The Economist назвал самый вероятный сценарий дальнейших действий ВСУ в Курской области

Молниеносное вторжение украинских войск в Курскую область России превзошло все ожидания. Однако, вопрос в том, сможет ли Украина превратить краткосрочные выгоды в долгосрочное стратегическое преимущество. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist"

ВСУ. Фото из открытых источников

"Неспособность России провести быструю контратаку озадачивает некоторых украинских офицеров. Вместо того чтобы перебрасывать войска из Донбасса в Курск, Кремль, возможно, планирует ассиметричный ответ, например, ракетный обстрел правительственного квартала в Киеве", — говорится в материале "The Economist".

Авторы материала отмечают, Путин пока что не испытывает сильного давления со стороны общественного мнения внутри страны: Россияне знают о вторжении, но СМИ преуменьшают опасность, новости о хаосе не дошли до большинства граждан.

При этом, по мнению авторов материала, продвижение вперед было настолько быстрым, а россияне так медленно реагировали, что Украина, возможно, пересматривает свои цели.

В то же время, считает австралийский генерал в отставке Мик Райан, если РФ начнет перебрасывать в этот район более боеспособные войска, у украинцев будет три варианта действий. Первый, максималистский подход заключается в том, чтобы попытаться удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, чтобы оттянуть больше российских войск из Украины и получить козырь в будущих переговорах. Но это рискованно, отмечает Райан, поскольку Украине будет трудно поддерживать радиоэлектронную борьбу и противовоздушную оборону даже хорошо окопавшихся войск на таком широком участке.

Второй вариант – отступить к границе, сохранив войска и технику для попыток вернуть украинскую территорию в следующем году. Украина показала бы, что может вести войну с Россией, и подорвала бы нарратив о неизбежной победе России.

Третьим вариантом может стать частичный отвод войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы, что потребует меньшего количества войск и лучшей артиллерийской и логистической поддержки. Это также послужило бы базой для дальнейших атак, когда появятся возможности.

Как отмечает источник "The Economist" в генеральном штабе Украины, это наиболее вероятный вариант: часть материально-технических средств — инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольствие и ремонтные базы – уже переброшены на несколько километров вглубь российской границы.

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