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The Economist назвал самый вероятный сценарий дальнейших действий ВСУ в Курской области

Есть три варианта того, как дальше будет продвигаться операция ВСУ в Курской области

сегодня, 10:34
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Кравцев Сергей

Молниеносное вторжение украинских войск в Курскую область России превзошло все ожидания. Однако, вопрос в том, сможет ли Украина превратить краткосрочные выгоды в долгосрочное стратегическое преимущество. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist"

The Economist назвал самый вероятный сценарий дальнейших действий ВСУ в Курской области

ВСУ. Фото из открытых источников

"Неспособность России провести быструю контратаку озадачивает некоторых украинских офицеров. Вместо того чтобы перебрасывать войска из Донбасса в Курск, Кремль, возможно, планирует ассиметричный ответ, например, ракетный обстрел правительственного квартала в Киеве", — говорится в материале "The Economist".

Авторы материала отмечают, Путин пока что не испытывает сильного давления со стороны общественного мнения внутри страны: Россияне знают о вторжении, но СМИ преуменьшают опасность, новости о хаосе не дошли до большинства граждан.

При этом, по мнению авторов материала, продвижение вперед было настолько быстрым, а россияне так медленно реагировали, что Украина, возможно, пересматривает свои цели.

В то же время, считает австралийский генерал в отставке Мик Райан, если РФ начнет перебрасывать в этот район более боеспособные войска, у украинцев будет три варианта действий. Первый, максималистский подход заключается в том, чтобы попытаться удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, чтобы оттянуть больше российских войск из Украины и получить козырь в будущих переговорах. Но это рискованно, отмечает Райан, поскольку Украине будет трудно поддерживать радиоэлектронную борьбу и противовоздушную оборону даже хорошо окопавшихся войск на таком широком участке.

Второй вариант – отступить к границе, сохранив войска и технику для попыток вернуть украинскую территорию в следующем году. Украина показала бы, что может вести войну с Россией, и подорвала бы нарратив о неизбежной победе России.

Третьим вариантом может стать частичный отвод войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы, что потребует меньшего количества войск и лучшей артиллерийской и логистической поддержки. Это также послужило бы базой для дальнейших атак, когда появятся возможности.

Как отмечает источник "The Economist" в генеральном штабе Украины, это наиболее вероятный вариант: часть материально-технических средств — инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольствие и ремонтные базы – уже переброшены на несколько километров вглубь российской границы.

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