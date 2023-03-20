Террорист Гиркин рассказал, чем закончатся для России бои за Бахмут

Бои за Бахмут становятся для российских войск самой настоящей ловушкой и провалом всего наступления. В этой связи сражения за Бахмут очень сильно напоминают Сталинградскую битву. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм озвучил российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин, который изрядно критикует действия Минобороны РФ и лично министра Шойгу.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Гиркин заявил, что то, что происходит под Бахмутом Донецкой области есть "Сталинградской битвой наоборот". Во время Второй мировой войны советское командование сумело навязать немцам продолжительные, изнуряющие бои за Сталинград и в это самое время активно готовилось к контрудару. Германия тогда была уверена, что сможет справиться с любой атакой.

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Стрелков считает, что теперь российское командование в боях за Бахмут могут повторить допущенные Вермахтом в конце 1942 года ошибки.

"Пока я полагаю, что наше командование намерено превзойти своих германских коллег", — написал Стрелков.

Стоит напомнить, Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. В ней сошлись советские войска против немецких. Сражение стало переломным во время Второй мировой, в результате которого немецкие войска потеряли стратегическую инициативу и вынуждены были отступать.

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