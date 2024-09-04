Террорист Гиркин прогнозирует поражение России в войне в Украине

Военный преступник и бывший полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин считает, что российские массированные удары по Украине не принесут победы России в войне. По его словам, поражение все больше нависает над Кремлем.



Российский террорист Игорь Гиркин. Фото из открытых источников

Осужденный на 4 года за экстремистские сообщения российский террорист Игорь Гиркин написал в своем Telegram сообщение о российской стратегии массированных ударов по Украине. В своем сообщении Гиркин пишет слово "Украина" с маленькой буквы и использует приставку "так называемая".

"Ни какие (сделанные) удары ракетами по промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины сами собой ни победы, ни даже "компромиссного урегулирования" не принесут "от слова вовсе"", — заявил Гиркин.

По его словам, Украина с помощью Запада сможет дать отпор Москве, что приведет к "военно-политическому (или политическому) поражению" России.

"Поражение — это слово "нависает" над нашей военной кампанией все отчетливее и все более угрожающе — как бы ни "пижилась" наша официальная пропаганда", — считает Гиркин.

По словам террориста, только "решительный разгром ВСУ" может принести победу России в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский террорист Игорь Гиркин заявил, что якобы раскрыл план Украины в Курской области. По его словам, Украина отвлекает Россию от удара на юге.



Также "Комментарии" писали о реакции украинского лейтенанта Андрея Коваленко на ракетный удар по Львову. По его словам, россияне бьют по гражданским, а Западу главное придерживаться принципа "без эскалаций".