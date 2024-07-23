Территориальный компромисс: готовы ли украинцы уступить ради мира

Последние опросы Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют о постепенном росте числа украинцев, готовых обсуждать территориальные уступки ради скорейшего завершения войны. Однако даже несмотря на это, большинство населения (55%) все еще категорически против любых уступок.

Территориальные уступки ради мира: как изменяются настроения украинцев

С мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: 8-10% опрошенных выражали готовность к уступкам, тогда как 82-87% были категорически против. Однако, начиная с мая 2023 года, наблюдается постепенное увеличение доли тех, кто готов рассматривать компромиссы по территориям. В декабре 2023 года таких было уже 19%, в феврале 2024 – 26%, а в мае 2024 – 32%.





Несмотря на то, что во всех регионах Украины выросло количество сторонников уступок, их доля все еще не превышает треть. Большинство населения, в частности, на Юге и Востоке, продолжает выступать против любых территориальных компромиссов.





Важно отметить, что готовность к уступкам не означает пророссийских настроений. Большинство тех, кто рассматривает такой вариант, стремятся к отгорожению от России и считают, что ее целью является уничтожение украинской нации или геноцид.

Опросы проводились методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В мае было опрошено 1067 респондентов, в июне – 2008 год.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцы ответили, какие мирные договоренности с РФ могут поддержать. Социологи КМИС решили провести эксперимент и предложить респондентам три пакета возможных мирных договоренностей. Эксперимент является иллюстративным, поскольку вариантов может быть гораздо больше.