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Тепловая генерация в глубоком нокауте. Украинцам советуют уже готовиться к самой тяжелой зиме

После того, как Россия уничтожила тепловую генерацию, украинцев ждут чрезвычайно сложные осень и зима. Политолог Виктор Таран советует к ним начинать готовиться немедленно или рассмотреть варианты выезда за границу

сегодня, 13:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго тепловая генерация Украины находится в глубоком нокауте, отметил политолог, который сейчас служит в ВСУ, Виктор Таран.

Тепловая генерация в глубоком нокауте. Украинцам советуют уже готовиться к самой тяжелой зиме

Удар по ТЭС

Все ТЭС Центрэнерго – Трипильская, Угледарская и Змиевская ТЭС – полностью утрачены или разрушены. Кроме того, ДТЭК/ТЭС — полностью утрачены для энергосистемы как объекты маневровой генерации.

"Так что осенью – зиму нас ждет…. Ну вы поняли"
, – отметил политолог.

После этого, отмечает эксперт, Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев.

"Кто имеет возможность – думайте об этом уже. Оставшиеся в стране должны готовиться к веерным отключениям. Массовым. И к тому что тепла в квартирах будет мало. Там, где оно будет. Преимущество в выживании будет у тех, у кого есть домик в селе. Итак начинайте уже думать где и как вы переживете следующую зиму"
, – отметил Таран.

Также он посоветовал начинать делать стратегические запасы. По его словам, генераторы, солнечные и электро батареи, дрова – это все скоро пригодится.

"И чем быстрее вы купите, тем дешевле это обойдется. Зима близко. И вероятно, это будет самая тяжелая зима со времен обретения независимости. И не ждите помощи – ее не будет"
, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате ракетного удара РФ по Украине была полностью уничтожена Трипильская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

В ночь на 11 апреля Россия запустила по Украине 40 ракет и примерно столько же дронов. Как отметил президент Владимир Зеленский, российские захватчики снова целили именно по объектам критической инфраструктуры.




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid02iWDetZGWcmHYP9v1XeTQFffLqTxQHiKuc5xH5dCdFx2b28nwjzRD8tVLRjbcehPYl
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