Тепловая генерация в глубоком нокауте. Украинцам советуют уже готовиться к самой тяжелой зиме

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Ткачик Олеся
Судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго тепловая генерация Украины находится в глубоком нокауте, отметил политолог, который сейчас служит в ВСУ, Виктор Таран.
Удар по ТЭС
Все ТЭС Центрэнерго – Трипильская, Угледарская и Змиевская ТЭС – полностью утрачены или разрушены. Кроме того, ДТЭК/ТЭС — полностью утрачены для энергосистемы как объекты маневровой генерации.
После этого, отмечает эксперт, Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев.
Также он посоветовал начинать делать стратегические запасы. По его словам, генераторы, солнечные и электро батареи, дрова – это все скоро пригодится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате ракетного удара РФ по Украине была полностью уничтожена Трипильская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.
В ночь на 11 апреля Россия запустила по Украине 40 ракет и примерно столько же дронов. Как отметил президент Владимир Зеленский, российские захватчики снова целили именно по объектам критической инфраструктуры.
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