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Тепла не будет. Оккупированный Мариуполь зимой не будут обогревать

Большинство домов города останутся без отопления

25 сентября 2024, 21:33
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Марьян Ощановский

Показательные демонстрации, как будто бы восстанавливается уничтоженный российскими террористами временно оккупированный Мариуполь, не соответствуют действительности.

Тепла не будет. Оккупированный Мариуполь зимой не будут обогревать

В Мариуполе нарастают проблемы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, ближайшую зиму жители разрушенного города в очередной раз проведут без центрального отопления. Несмотря на отчеты местных коллаборантов о готовности теплосетей к отопительному сезону, по меньшей мере 60% теплосетей в городе действительно не подготовлены к зиме.

Отмечается, что "восстановленные" котельные совершенно не восстановлены и к началу зимы запустить их в работу оккупантам не удастся.

Кроме того, сообщает Центр сопротивления, дома в Мариуполе, в которые никто еще не успел заселиться, уже разваливаются.

По данным Центра сопротивления, аналогичная ситуация с отоплением в уничтоженном городе Волновахе. Еще хуже ситуация в Ясиноватском и Новоазовском районах.

Впрочем, добавили в Центре сопротивления, такая преступная бесхозяйственность российских оккупантов не останавливает их от грабежа местного населения. В частности, "почта Донбасса" с 1 октября начнет начислять комиссию при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги, которые на практике не предоставляются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безугла. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские оккупанты полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскил, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kremlivska-kartynka-i-realnist-tymchasovo-okupovanyj-mariupol-zalyshytsya-bez-tepla-zymoyu/
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