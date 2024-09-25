Тепла не будет. Оккупированный Мариуполь зимой не будут обогревать

Показательные демонстрации, как будто бы восстанавливается уничтоженный российскими террористами временно оккупированный Мариуполь, не соответствуют действительности.

В Мариуполе нарастают проблемы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, ближайшую зиму жители разрушенного города в очередной раз проведут без центрального отопления. Несмотря на отчеты местных коллаборантов о готовности теплосетей к отопительному сезону, по меньшей мере 60% теплосетей в городе действительно не подготовлены к зиме.

Отмечается, что "восстановленные" котельные совершенно не восстановлены и к началу зимы запустить их в работу оккупантам не удастся.

Кроме того, сообщает Центр сопротивления, дома в Мариуполе, в которые никто еще не успел заселиться, уже разваливаются.

По данным Центра сопротивления, аналогичная ситуация с отоплением в уничтоженном городе Волновахе. Еще хуже ситуация в Ясиноватском и Новоазовском районах.

Впрочем, добавили в Центре сопротивления, такая преступная бесхозяйственность российских оккупантов не останавливает их от грабежа местного населения. В частности, "почта Донбасса" с 1 октября начнет начислять комиссию при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги, которые на практике не предоставляются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безугла. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские оккупанты полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскил, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.