Теперь военным будет проще получить бесплатный протез: какие документы перестанут требовать

В Украине анонсировали значительные изменения в процессе протезирования и реабилитации украинских защитников. В частности, в министерстве социальной политики анонсировали отмену заключения от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая была едва ли не самой большой бюрократической преградой. Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передают "Комментарии".

Бесплатные протезы военным. Фото из открытых источников

В частности она добавила, что все украинцы имеют право на бесплатное государственное протезирование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Все граждане имеют право на бесплатное протезирование от государства. И теперь, чтобы получить протез, нет необходимости обращаться в МСЭК. Для этого достаточно заключения врачебно-консультативной комиссии или военно-врачебной комиссии или мультидисциплинарной команды в реабилитационном учреждении, где она создана", – пояснила Оксана Жолнович.

Основной проблемой для военных является документальное подтверждение того, что травма была получена именно в бою. Поэтому теперь эта

бюрократическая преграда будет ликвидирована.

"По объективным причинам, не всегда военнослужащие могут получить справку от командира о том, что травма получена в бою. Мы меняем процедуру таким образом, что достаточно будет статус военнослужащего. Фактически, военный билет является свидетельством того, что человек травмирован на действительной военной службе, и может получить протез втрое дороже его средней стоимости, что позволяет закупку составляющих к протезу от лучших производителей, с большим функционалом", – отметила Министерка.

Также Оксана Жолнович анонсировала еще одно изменение — для помощи присоединятся социальные работники, которые будут персонально сопровождать раненых — помогать оформлять документы, информировать о производителях протезов на рынке протезирования, налаживать коммуникацию с Фондом социальной защиты людей с инвалидностью и содействовать заключению договоров с протезистами. Также, чиновница добавила, что в отдельных заведениях эта система уже работает, к началу следующего квартала ожидается ее внедрение в еще 17 заведениях, ведь не у всех военных есть родственники, которые могут этим заниматься.

Читайте также: ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы





