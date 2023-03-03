Теперь военным будет проще получить бесплатный протез: какие документы перестанут требовать

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Людмила Слободенюк
В Украине анонсировали значительные изменения в процессе протезирования и реабилитации украинских защитников. В частности, в министерстве социальной политики анонсировали отмену заключения от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая была едва ли не самой большой бюрократической преградой. Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передают "Комментарии".
Бесплатные протезы военным. Фото из открытых источников
В частности она добавила, что все украинцы имеют право на бесплатное государственное протезирование.
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Также Оксана Жолнович анонсировала еще одно изменение — для помощи присоединятся социальные работники, которые будут персонально сопровождать раненых — помогать оформлять документы, информировать о производителях протезов на рынке протезирования, налаживать коммуникацию с Фондом социальной защиты людей с инвалидностью и содействовать заключению договоров с протезистами. Также, чиновница добавила, что в отдельных заведениях эта система уже работает, к началу следующего квартала ожидается ее внедрение в еще 17 заведениях, ведь не у всех военных есть родственники, которые могут этим заниматься.
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