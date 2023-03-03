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ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы

ВПЛ могут получить кэш-помощь от Норвежского совета по делам беженцев

сегодня, 14:29
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Автор:

Людмила Слободенюк

В Украине стартовала регистрация для получения дополнительной денежной помощи для вынужденно переселенных лиц. Сумма пособия будет составлять 6660 гривен. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины, передают "Комментарии".
Дополнительные средства могут получить не все. В частности, Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий. Общая сумма пособия в денежном эквиваленте составит 6600 гривен, однако она будет выплачиваться постепенно — в течение трех месяцев равными частями, то есть по 2200 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы

Денежная помощь. Фото из открытых источников


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"В приоритете – предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения. Выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта", — говорится в сообщении Минреинтеграции.

Регистрация происходит через мобильные мессенджеры. Как это сделать подробно – осмотрите в инфографике. Дополнительные разъяснения можно получить по телефону 0800302007.

ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что россияне взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались ВСУ и гражданские .




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Источник: https://t.me/minre_ua/2756
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