Россияне взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались ВСУ и гражданские – CNN

Российские захватнические войска взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Его надеются отремонтировать в ближайшие дни, поскольку он является "жизненно важной артерией". Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. В то же время, в настоящее время мост является основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.

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В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.

Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.

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