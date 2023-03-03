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Россияне взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались ВСУ и гражданские – CNN

Ремонтники уже работают над тем, чтобы восстановить мост

сегодня, 13:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Его надеются отремонтировать в ближайшие дни, поскольку он является "жизненно важной артерией". Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Россияне взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались ВСУ и гражданские – CNN

Российские войска. Фото: из открытых источников

Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. В то же время, в настоящее время мост является основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.


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В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.

Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.                                                                            

Напомним, в украинской разведке рассказали, что на самом деле произошло в Брянской области – кто за этим стоит.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пропагандисты запустили информацию о повторном большом наступлении РФ еще зимой. Всю зиму оккупанты пугали этими страшилками украинцев, пытаясь посеять панику. Расчет делался на то, что будет ожидание чего-то необычного, но по факту то самое наступление, которое так анонсировали российские пропагандисты, началось еще в январе с активного штурма позиций ВСУ под Бахмутом. Об этом в интервью немецкому изданию "Spiegel" рассказал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-3-23#h_2194d84ca2808eaf0836eece6e2bdf85
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