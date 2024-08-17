logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь США точно хотят замены Зеленского: РФ принялась разгонять очередной фейк
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь США точно хотят замены Зеленского: РФ принялась разгонять очередной фейк

раг пытается информационно усилить недавний вброс Службы внешней разведки России

сегодня, 09:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области. Это – очередной фейк врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.

Теперь США точно хотят замены Зеленского: РФ принялась разгонять очередной фейк

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В Центре отметили, что россияне продвигают заявление бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона о том, что США якобы могут рассмотреть сценарий "отстранения" украинского президента из-за операции ВСУ в Курской области.

Таким образом враг пытается информационно усилить недавний вброс Службы внешней разведки России о том, что США якобы планируют "заменить" президента Зеленского на "кого-то другого".

Чтобы усилить пропаганду, россияне используют слова экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который был осужден за развращение несовершеннолетней, экс-инспектора ООН Скотта Риттера и других.

"Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, использующую их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно", — отметили в SPRAVDI.

В Центре объяснили, что россияне при помощи такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины.

Стоит отметить, что российские пропагандисты активно ведут войну против Украины не только на фронте, но и в информационном поле. Пропагандисты РФ часто придумывают фейки, которые нередко касаются руководства Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — пропаганда РФ добралась до самых молодых украинцев: что произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина отреагировала на "анонсирование" терактов на Курской и Запорожской АЭС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости