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Пропаганда РФ добралась до самых молодых украинцев: что произошло

Россия отвезла на оккупированные территории пропагандистскую литературу

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Более 100 тысяч экземпляров унифицированных пропагандистских дневников раздадут школьникам временно оккупированного Донбасса.

Пропаганда РФ добралась до самых молодых украинцев: что произошло

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, ежедневники разрабатывали местные псевдоисторики благодаря финансированию из Кремля.

Сообщается, что дневники переполнены информацией о "русском мире" и его "духовных скрепах", искривленными историческими фактами и хвалебными одами "героям", которые принесли в украинский Донбасс вместе с войной смерть и разруху.

Отмечается, что российская пропаганда проникает во все сферы жизни временно оккупированных территорий Украины. В частности, недавно во временно оккупированном Донецке местные коллаборанты смоделировали заседание ООН по соблюдению прав молодежи в мире. Организаторами этого цирка стал молодежный парламент псевдообразования "ДНР".

Центр национального сопротивления призвал помогать Силам обороны Украины уничтожать врага, чтобы раз и навсегда прекратить кремлевские преступления, которые россияне совершают на украинских землях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики осуществляют подготовку к мобилизации украинцев. Как сообщает Центр национального сопротивления, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех своих работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российского паспорта и, соответственно, не состоит на учете оккупантов. Хотя и мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новобранцев на свою войну.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosijska-propaganda-vzhe-u-shkilnyh-shhodennykah/
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