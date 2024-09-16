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Теперь РФ станет еще более зависима от своих союзников: в США назвали причину

Эксперты ISW считают, что россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники

сегодня, 11:58
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Кравцев Сергей

Несмотря на то, что Кремль делает ставку на затягивание войны против Украины, все больше факторов говорят о том, что вскоре российская оккупационная армия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств. Это углубит зависимость РФ в этом вопросе от иностранных партнеров. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом в своем новом отчете поделились аналитики Института изучения войны.

Теперь РФ станет еще более зависима от своих союзников: в США назвали причину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах", — отмечают аналитики.

Как объясняют эксперты, армия захватчиков для поддержки своих наступлений в значительной степени полагается на восстановление запасов вооружения и техники советских времен. Особенно это касается бронетехники.

Аналитики считают, что путинскому режиму, скорее всего, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала, если российские военные намерены поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, действительно ли Путин готовится объявить еще одну волну мобилизации.




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